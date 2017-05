Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Vormittag in einem Waldstück bei Karsdorf rund 60 Granaten geprengt. Die Aktion war nach wenigen Minuten beendet und verlief laut Polizei reibungslos. Etwa 20 Polizisten sicherten die Umgebung ab. Vom Hubschrauber aus hatten sie kurz vor der Sprengung noch einmal kontrolliert, dass sich keine Menschen in der Nähe befanden.

Die rund 60 Granaten waren von den Experten in den vergangenen Wochen in der Dippoldiswalder Heide sichergestellt worden. Sie waren so verwittert, dass sie nicht abtransportiert werden konnten und deshalb vor Ort unschädlich gemacht werden mussten. Was nach der Sprengung übrig blieb, wird in die Kampfmittelbeseitigungsanlage Zeithan gebracht. Für Anwohner gab es so gut wie keine Einschränkungen. Alle Straßen blieben befahrbar, lediglich einzelne Waldwege mussten gesperrt werden.

Flugzeugkollision über Dippoldiswalder Heide