Die Polizei hat ein weiteres Mitglied der "Freien Kameradschaft Dresden" festgenommen. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft MDR SACHSEN. Der Mann sitze wegen Fluchtgefahr und des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Untersuchungshaft. Weitere Einzelheiten teilte die Behörde nicht mit. Gegen die rechtsextreme Gruppe wird seit 2015 ermittelt. Ende November waren bereits sechs Mitglieder der "Freien Kameradschaft Dresden" verhaftet worden. Darunter sind auch zwei Männer, die gemeinsam mit Mitgliedern der Terror-Gruppe Freital an dem Anschlag auf das alternative Wohnprojekt "Mangelwirtschaft" in Dresden beteiligt gewesen sein sollen.