Die Polizei Görlitz warnt vor einer Gruppe, die offenbar auf Autobahnparkplätzen Bargeld einfordert. Nach Angaben der Beamten hat es in dieser Woche gleich zwei Fälle dieser Art an der A4 zwischen Dresden und Görlitz gegeben.

Im ersten Fall hatte ein 29-Jähriger am Mittwochabend die Polizei angerufen. Auf dem Parkplatz Rödertal bei Ohorn hatte ihn eine Gruppe von Männern angesprochen. Die wollten angeblich seine Geldscheine überprüfen. Der junge Pole habe der Gruppe dann ein Bündel mit mehreren Zwanzigern und Fünfzigern überreicht. Als er das Geld später kontrollierte, seien fast alle Geldscheine gegen nahezu wertlose weißrussische Rubel-Noten ersetzt worden. Der Schaden beträgt nach Angaben des Opfers 950 Euro.

Ganz ähnlich soll es am Donnerstagmorgen an der Rastanlage Oberlausitz-Süd bei Salzenforst gelaufen sein. Es dämmerte schon, als die Autobahnpolizei gerufen wurde. Ein 46-jähriger Schweizer erzählte den Beamten eine nahezu identische Geschichte: Auch er sei von einer Gruppe angesprochen worden und hatte den Fremden Geld überreicht - in dem Fall sieben 100-Franken-Scheine. Bei der Rückgabe waren auch ihm Rubel-Noten untergejubelt worden. Als er versuchte, sein Geld zurückzufordern, habe ihn die Gruppe mit Pfefferspray angegriffen. Dem Opfer fehlen nun nach eigenen Angaben 600 Schweizer Franken.