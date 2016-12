Das Landeskriminalamt in Sachsen hat kurz vor dem Jahreswechsel vor illegalen Böllern und Raketen gewarnt. LKA-Entschärfer Axel Brehm sagte, vor allem die Kugel- und Zylinderbomben unterschiedlicher Größe seien gefährlich. Selbst kleine Knallkörper könnten wegen der enthaltenen Stoffgemische eine "verheerende Wirkung" haben. "Da ist schnell eine Hand ab", so Brehm. Die nicht geprüften Feuerwerkskörper ließen sich derzeit leicht auf Straßenmärkten in den Nachbarländern oder im Internet kaufen.