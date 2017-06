Mit Beginn der Sommerzeit hat die Polizei Sachsen ihre Kontrollen bei Zweirädern, also bei Fahrrad und Motorrad, erhöht. Knapp ein Drittel der Fahrradfahrer und jeder siebte Motorradfahrer fielen bei den jüngsten Kontrollen durch, teilte das sächsische Innenministerium am Sonnabend mit.

Im Mai wurden etwa 4.500 Radler und mehr als 1.500 Biker durch Polizeibeamte kontrolliert. Die häufigsten Mängel gab es im technischen Bereich: Mehr als 800 Mal war die Beleuchtung fehlerhaft. In 228 Fällen fehlte die Fahrradklingel und bei 58 Rädern waren die Bremsen defekt.

Im Vergleich zum Vorjahr stellte die sächsische Polizei keine großen Veränderungen im Zuge der Fahrradkontrollen fest. Innenminister Markus Ulbig hält die Kontrollen dennoch für notwendig: "Gezielte Überwachung ist ein wichtiges Instrument zur Erhöhung der Verkehrssicherheit", sagte er. Außerdem sind die Zahlen der Fahrradunfälle mit Personenschäden noch immer im vierstelligen Bereich. 2016 wurden 26 Radfahrer in Sachsen bei Unfällen getötet.

Bei den Kontrollen stellte die Polizei auch 400 Verstöße wegen Fahrens auf Gehwegen und fast 80 Verstöße gegen das Handyverbot am Fahrradlenker fest. Leipzig stach bei Rotlichtverstößen hervor: 90 Fahrradfahrer wurden dort erwischt. Ihnen drohen nicht nur Geldbußen, sondern auch Punkte in Flensburg. Beim Überfahren der roten Ampel sind ein Bußgeld von 60 Euro und ein Punkt fällig. Kommt es infolge des Rotlichtverstoßes zu einer Gefährdung anderer oder gar zu einem Unfall, erhöht sich das Bußgeld auf bis zu 180 Euro.

Entgegen mancher Annahmen gibt es kein generelles Kopfhörerverbot auf dem Fahrrad. Allerdings muss die Lautstärke beim Radfahren so gewählt werden, dass Verkehrsgeräusche, Hupen oder Klingeln noch deutlich gehört werden können. Auch eine Helmpflicht für Fahrradfahrer gibt es bislang in Deutschland nicht.

Im sachsenweiten Vergleich liegt Leipzig vor Chemnitz und Dresden, was die Fahrradfreundlichkeit angeht. Das ergab der aktuelle ADFC-Fahrradklima-Test. Bundesweit belegt Leipzig dort Platz 9, Chemnitz rangiert auf Platz 14, Dresden auf Platz 25. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung will den Anteil der Radfahrer an der Mobilität der Stadt auf 25 Prozent erhöhen. Stiegen mehr Menschen auf das Rad um, würde das für Entspannung sorgen, sagte er.