Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Sachsen plädiert für den verstärkten Einsatz von Videoüberwachung. "Technologien haben sich entwickelt, wir können doch nicht einfach stehen bleiben. Was uns technisch zur Verfügung steht, sollten wir auch nutzen können", forderte Hagen Husgen am Dienstagabend in der MDR-Sendung Fakt ist!. Sachsen sei in den vergangenen Jahren in der Kriminalitätsstatistik von Platz vier auf Platz elf eingebrochen und "mittlerweile im Mittelalter angelangt". "Ich möchte keinen Polizeistaat, ich möchte einfach mit der Zeit gehen. Wir schreiten im Jahr 2017. Warum soll die Polizei neueste Technologien der Gesichtserkennung nicht nutzen?"

Vorbild Bayern?

Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft verwies dabei sehnsüchtigen Blickes auf die Verhältnisse in Bayern. "Das wünsche ich mir für Sachsen auch". Bayern weist laut Kriminalitätsstatistik die geringste Zahl an Delikten auf. Diese positive Bilanz führt der bayrische Innenminister Joachim Herrmann auch auf den verstärkten Einsatz von Videokameras zurück. Videoüberwachung ist ein Mittel neben vielen anderen, um Kriminalität entscheidend einzuschränken", sagte der CSU-Politiker. Die Bekämpfung der Kriminalität sei in Bayern durch "eine Vielzahl konkreter Maßnahmen" gelungen. Neben der verstärkten Videoüberwachung seien viele Polizisten eingestellt worden. Zudem habe die Justiz Delikte "konsequent verfolgt".

12.000 Polizeicomputer arbeiten noch mit Windows Vista

Für den innenpolitischen Sprecher der Linksfraktion im sächsischen Landtag ist die Videoüberwachung hingegen nur ein schaler Vorstoß, um andere Defizite zu verschleiern. "Wir müssen die Voraussetzungen für gute Arbeit schaffen", sagte Enrico Stange. "Die sächsische Polizei arbeitet auf 12.000 Computern noch mit Windows Vista – da lacht sich die ganze Welt kaputt." Zudem sei sie durch einen massiven Personalabbau geschwächt und wüsste nicht, wie sie den Krankenstand in den Griff bekommen soll. "Gleichzeitig sucht die Polizei in Sachsen händeringend nach IT-Spezialisten – wie wollen sie da Daten vernünftig auswerten können?", fragte Stange. "Die Anschläge in London haben gezeigt, dass Videoüberwachung keinen Schutz bietet - weder vor Terror noch vor Kriminalität."

Drei Prozent Aufklärung bei mobiler Kennzeichenerfassung

Für den Linken-Politiker liegt die Lösung in der Prävention. "Sind wir in unserer Gesellschaft noch an der Lage, Konflikte an ihren Wurzeln zu packen? Kameras werden uns nicht vor Konflikten schützen. Sie spiegeln nur die Symptome. Wir müssen in Prävention investieren." Ein gutes Beispiel sei die mobile Kennzeichenerfassung in Sachsen gewesen. Hierbei habe die Erfolgsquote lediglich bei drei Prozent gelegen. "Insgesamt 97 Prozent der Kennzeichen wurden umsonst erfasst", sagte Stange.

Grundrechte in Gefahr

Ein ganz anderes Problem sieht die Datenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen. Sie wähnt die Grundrechte in Gefahr. "Wir sprechen hier über Grundrechte, die einmal als Abwehrrechte gegen den Staat entwickelt wurden", warnte Barbara Thiel. "Der Eingriff in die Grundrechte beginnt mit der Möglichkeit, die Videobilder anzuschauen". Die Videoüberwachung mit biometrischer Gesichtserkennung, wie sie Innenminister Thomas de Maizière zur Innenministerkonferenz in Dresden am Montag gefordert hat, negiere das Recht der Bürger, sich frei zu bewegen. Möglicherweise würden auch Menschen identifiziert, die nicht straffällig geworden sind. "Wir brauchen eine vernünftige Balance zwischen Datenschutz und Sicherheit", sagte Thiel. "Biometrische Überwachung braucht eine sehr konkrete Rechtsgrundlage."

Videoüberwachung kommt aus dem Verkehrswesen

Erstmals sind Überwachungskameras in Deutschland in den 1950er Jahren im Verkehrswesen verwendet worden. Danach stieg der Einsatz der Videoüberwachung immer weiter an. Ein Kriminalitätsschwerpunkt ist im Jahr 1996 in Leipzig als Pilotprojekt überwacht worden. Danach ging die Zahl der Autodiebstähle zurück. Genau das interessiert Hagen Husgen. "Die Polizei braucht Videoüberwachung als Instrumentarium. Die Kameras wirken präventiv", sagte der Gewerkschaftsvorsitzende. "Wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Täter gefasst werden, überlegen sich Kriminelle zweimal, ob sie jetzt hier einschreiten."