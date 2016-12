Zu Weihnachten haben in Sachsen vielerorts Einbrecher zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, waren vor allem Einfamilienhäuser und Wohnungen, aber auch Autohäuser und parkende Fahrzeuge im Visier der Diebe. Allein in und um Dresden habe es zwischen Freitag und Montag elf Einbrüche in Häuser, Wohnungen und Geschäfte gegeben. Dabei seien unter anderem Geld, Schmuck, Uhren und Handys sowie Kupferkabel aus Firmen gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei wurden bislang drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren laufen Ermittlungen.

Einbruch in Gellertstadt-Bäckerei

Unbekannte Täter sind zwischen Heiligabend und dem 1. Weihnachtsfeiertag in die Bäckerei in Hainichen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Einbrecher ein Fenster des Gebäudes auf dem Kastanienring eingeschlagen und danach mehrere Bürotüren aufgebrochen. Wieviel Geld gestohlen wurde, sei derzeit noch unklar. Der Sachschaden sei beträchtlich, so die Polizei. Die Tat soll sich zwischen Heiligabend, 14:30 Uhr und dem 1. Weihnachtsfeiertag, 16:30 Uhr ereignet haben.

Polizei bittet um Mithilfe Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0371-387-3445 entgegen.

Bargeld aus Einfamilienhaus gestohlen

In Wildenfels im Landkreis Zwickau nutzten Unbekannte tagsüber die Abwesenheit der Eigentümer am ersten Feiertag und durchsuchten deren Einfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter ausschließlich Bargeld.

Passanten halten Schmuckdieb auf

An Heiligabend hatten couragierte Passanten in Görlitz einen Schmuckdieb aufgehalten. Wie die Polizei mitteilte, stellten sich zwei Männer dem 26-Jährigen in den Weg, als er bei einem Juwelier Schmuck stehlen wollte. Der junge Mann schlug einem von ihnen ins Gesicht und flüchtete ohne Beute. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt. In einem anderen Geschäft raubte der Schmuckräuber zwei Armbänder. Zeugen überwältigten den flüchtenden 26-Jährigen jedoch und übergaben ihn der Polizei.

Kleintransporter rutscht Böschung hinab

Bei einem Verkehrsunfall südlich von Schönheide im Westerzgebirge ist am Sonntagabend ein 29-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einem Kleintransporter auf einem Waldweg in der Nähe des Wilzschhauses unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinab und kippte auf die Seite. Der schwerverletzte 29-Jährige musste durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. Den Sachschaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro.

