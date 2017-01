Ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender Mann hat in Dresden Rettungskräfte mit einer Astsäge angegriffen. Nach Angaben der Polizei war der 33-Jährige am Samstag in einem Bus bewusstlos zusammengebrochen. Als er wieder zu sich kam, griff er die Rettungskräfte an. Die Helfer sowie die Fahrgäste und der Fahrer flüchteten aus dem Bus, der von außen verriegelt wurde. Polizeibeamte konnten den Mann, der mehrere Messer am Gürtel trug, überwältigen. Er kam in eine psychiatrische Klinik.

Ein unbekannter Täter hat eine 41 Jahre alte Frau in Görlitz angegriffen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, näherte sich der Unbekannte der Frau am Samstagabend an ihrer Haustür und stieß sie zu Boden, trat nach ihr und entriss ihr anschließend die Handtasche. Die Frau erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Der Räuber flüchtete nach der Tat mit seiner Beute zu Fuß. In der Handtasche befanden sich neben der Geldbörse mit diversen Ausweispapieren, Geld- und Krankenkarten, ein kleiner Betrag an Bargeld sowie ein Handy. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen gesucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter 03581-650224 im Polizeirevier Görlitz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein 54 Jahre alter Autofahrer hat am Sonnabend in Chemnitz eine Kettenreaktion ausgelöst. Nach Angaben der Polizei knallte der Mann aufgrund einer vereisten Frontscheibe und zu hoher Geschwindigkeit an einer Kreuzung auf ein vor ihm haltendes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf einen davor stehenden Wagen geschoben. Dieser rutschte wiederum auf ein viertes Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Die beiden zuerst in den Unfall verwickelten Fahrzeuge konnten nicht weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 24.000 Euro geschätzt.

Ein 26-Jähriger Dresdner hat mit dem Auto seiner Ex-Freundin auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall gebaut und dabei einen Schaden von rund 20.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, sollter der Mann am Sonnabend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als er plötzlich davonraste. An einem Kreisverkehr knallte er den Angaben zufolge auf die Mittelinsel. Dabei hob das Auto ab und flog rund 25 Meter durch die Luft. Anschließend krachte es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen und stieß danach gegen einen geparkten Pkw. Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter, konnte aber kurz darauf gestellt werden.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Freiberger Mehrfamilienhaus wurden am Sonnabend vier Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Morgen in der Wohnung einer 73-Jährigen aus. Die Bewohnerin konnte durch die Feuerwehr schwer verletzt aus der Wohnung gerettet werden. Eine 76 Jahre alte Nachbarin, ein 35 Jahre alter Hausbewohner und ein 10 Jahre altes Mädchen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, brach das Feuer in der Küche der Wohnung aus, sie ist gegenwärtig nicht bewohnbar. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

In gleich drei Wohnwagen ist im Landkreis Bautzen eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei brachen Unbekannte auf dem Campingplatz am Knappensee im Lohsaer Ortsteil Koblenz zwei Wohnwagen auf und stahlen ein Fahrrad, einen Grill sowie einen Akkuschrauber im Wert von rund 250 Euro. Dabei haben sie einen Sachschaden von etwa 200 Euro verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde ein weiterer Wohnwagen im Kamenzer Ortsteil Deutschbaselitz aufgebrochen. Die unbekannten Täter stahlen neben persönlichen Dingen auch Kleidung und Lebensmittel im Wert von rund 1.500 Euro. Der Schaden am Caravan wird mit 50 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die eisigen Temperaturen wurden in der Nacht zum Sonntag drei Schwänen zum Verhängnis. Wie die Polizei mitteilte, war ein Teich in Plauen zugefroren und die Schwäne saßen darin fest. Eine Passantin alarmierte die Feuerwehr, welche zusammen mit der Polizei anrückte und die Tiere befreien konnte. Ein Schwan verletzte sich jedoch an einem angrenzenden Maschendrahtzaun. Er wurde zunächst durch die Feuerwehr in Obhut genommen und soll zur Behandlung an den tierärztlichen Notdienst übergeben werden.