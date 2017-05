Leipzig-Leutzsch SEK-Einsatz nach Zeugenhinweis

Im Leipziger Stadtteil Leutzsch hat am Dienstagnachmittag ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, Uwe Voigt, sagte MDR SACHSEN, ein Zeuge habe eine Person mit einer Waffe beobachtet. Der Unbekannte sei in der Nähe der Georg-Schwarz-Straße in ein Wohnhaus gegangen. Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich ab. Später befragten Polizisten den Hinweisgeber, mögliche Zeugen und Anwohner, um die Aussagen des Zeugen zu überprüfen. Als sich die Hinweise nicht verdichteten, so die Polizei, wurden zwei Gebäude nach einer bewaffneten Person durchsucht. Als die Suche ergebnislos blieb, wurde der Einsatz beendet. Nach Angaben der Polizei waren 120 Beamte im Einsatz.