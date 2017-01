Straftat angedroht Erneut Chemnitzer Einkaufsgalerie geräumt – Entwarnung!

Was ist nur in Chemnitz los? Kaum 24 Stunden nach der Bombendrohung in der "Sachsen Allee" musste die Polizei erneut zu einem Einsatz in ein Kaufhaus ausrücken. Dieses Mal betraf es die Galerie "Roter Turm" im Stadtzentrum. Wie am Donnerstag wurde auch am Freitag das Shopping-Center aus Sicherheitsgründen geräumt.