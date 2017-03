Die Polizei hat am Sonnabend bei einem Großeinsatz in Bautzen sieben Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz eingeleitet. Wie die Sprecherin des für Extremismus zuständigen Operativen Abwehrzentrums OAZ, Kathleen Doetsch, auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, kontrollierten die Polizeibeamten Gäste einer Veranstaltung des Rockerklubs Aryan Brotherhood Eastside 125 - zu deutsch "arische Bruderschaft". Es handelte sich um "Kontrollmaßnahmen nach dem Polizeigesetz bei einer Szeneveranstaltung", mit denen mögliche Straftaten verhindert werden sollen. Einen konkreten Anlass habe es nicht gegeben. Im Vorfeld sei die Veranstaltung in sozialen Netzwerken beworben worden, so dass das OAZ "im Hinblick auf die Thematik vermeintlich neonazistischer 'Bruderschaften'"die Kontrolle initierte.



Die Aktion sei friedlich verlaufen, 128 Personen hätten die Veranstaltung besucht. Es wurde niemand in Gewahrsam genommen. Die Kontrollen wurden gegen 22:15 Uhr beendet. An der Zufahrt zum Sitz des Klubs wurden Personenkontrollen durchgeführt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Verfassungsschutz hat Rocker im Blick

Die Mitglieder von "Aryan Brotherhood Eastside 125" sind an ihren markanten Jacken zu erkennen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Informationen von MDR-Reportern zufolge sind an dem Einsatz rund 100 Polizisten beteiligt gewesen, darunter Kräfte des Staatsschutzes und Sachverständige für Zweiräder. Anreisende Besucher des "Cluboffenen Abends" wurden einzeln kontrolliert. Dabei wurde nach verbotenen Symbolen, Drogen und Waffen gesucht. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden.



Der Rockerklub in Bautzen existiert seit mehr als fünf Jahren. Er wird der rechtsextremistischen Szene zugeschrieben und seit längerer Zeit vom Verfassungsschutz beobachtet.

Öffentlich in Erscheinung getreten waren die Mitglieder unter anderem bei den Auseinandersetzungen auf dem Kornmarkt in Bautzen im Sommer vergangenen Jahres. MDR-Informationen zufolge spielt der Klub im rechtsextremen Milieu eine entscheidende Rolle.



Nach Recherchen des ARD-Magazins FAKT propagieren Gruppen wie die vor zwei Jahren gebildete "StreamBZ" eine NS-Zone in Bautzen und Umgebung. So agitierte die Gruppe "StreamBZ" dafür, den "Nazikiez" Bautzen zu verteidigen. Mitglieder der rechten Szene patrouillierten im Sommer 2016 unter anderem regelmäßig nachts durch die Bautzener Innenstadt. Nach FAKT-Recherchen kooperierte "StreamBZ" dabei auch mit der "Aryan Brotherhood Eastside". Im Sommer 2016 waren die Rocker auch auf dem Kornmarkt in Erscheinung getreten. Bildrechte: dpa