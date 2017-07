Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer auf der Heinrich-Schütz-Straße in Chemnitz erlitten. Laut Polizei wollte ein Pkw-Fahrer am Freitagabend nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonnabend auf einer kurvenreichen Strecke zwischen Ober- und Unterwaldkirchen im Erzgebirge gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Mit 140 Stundenkilometern statt erlaubtem Tempo 80 ist ein Wohnwagen-Gespann aus Sachsen Sonnabend über die Autobahn 20 bei Rostock gerast. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beobachtete die rasante Fahrweise und verständigte die Polizei. Der 28 Jahre alte Fahrer des Gespanns muss mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Zwei in der Geibelstraße in Chemnitz abgestellte Personenwagen sind in der Nacht zum Sonntag durch Feuer beschädigt worden. Eine Anwohnerin hatte kurz vor 2:30 Uhr die Polizei alarmiert. Eines der Fahrzeuge war nach Angaben der Polizei vermutlich in Brand gesteckt worden. Ein davor stehendes Auto wurde durch die Flammen beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.