In Breitenbrunn erlitten am Sonnabend zwei 38 Jahre alte Männer schwere Verletzungen, als sie mit einem Buggy auf einem Feldweg verunglückten. Nach Angaben der Chemnitzer Polizei war das Gefährt in Spurrillen geraten und ins Schleudern gekommen. Anschließend überschlug sich das Geländefahrzeug.

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mitteilte, kam am Sonnabend im Stadtteil Taucha ein 44 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben, als er von der Straße abkam und gegen einen Telefonmast prallte. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stürzte am Sonnabend ein Motorradfahrer in ein Feld. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Am Sonnabend war auf der A4 bei Hainichen ein Fernfahrer betrunken unterwegs. Mehrere Autofahrer hatten die Polizei über die auffällige Fahrweise des Mannes am Steuer eines Sattelzuges informiert. Der 54-Jährige fuhr in Schlangenlinien über alle drei Fahrstreifen. Unfälle konnten mehrfach nur knapp verhindert werden, hieß es. Einmal bremste der Mann seinen Laster auf der Mittelspur bis zum Stillstand ab. Später kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,40 Promille Atemalkohol.

Mehr Polizeimeldungen vom Sonnabend