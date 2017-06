Bildrechte: dpa

Der Leipziger Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Nach mehrmonatigen intensiven Ermittlungen seien bereits Mitte Mai sieben Männer im Alter von 45 bis 61 Jahren festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag in Leipzig mit. Bei der Durchsuchung von 28 Objekten in Leipzig, dem Landkreis Nordsachsen und in Berlin seien 48 Kilo Marihuana, 1,5 Kilo Crystal und 280 Gramm Kokain mit einem Verkaufswert von insgesamt 650.000 Euro gefunden worden. Zudem seien eine fünfstellige Summe Bargeld, mehrere Waffen und zwei Fahrzeuge beschlagnahmt worden. Das Amtsgericht Leipzig habe gegen die Männer Haftbefehl erlassen.

Ein vor fast sieben Jahren in Sachsen als gestohlen gemeldetes Auto ist wieder aufgetaucht. Die Polizei barg es jetzt aus dem Klingesee in Erfurt. Ein Taucher hatte den VW Golf dort Ende Mai entdeckt und die Polizei informiert. Die Überprüfung des Kennzeichens habe dann ergeben, dass der Wagen dereinst in Sachsen zur Fahndung ausgeschrieben worden war, informierte eine Polizeisprecherin. Am Freitag sei er nun von Polizeitauchern aus dem See geholt worden. Die Polizei in Zwickau habe inzwischen die Ermittlungen zu dem Diebstahl wieder aufgenommen.

Ein vierjähriger Junge ist mit einem Fuß in einen Rasenmäher geraten und hat sich dabei Schnittverletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei in Leipzig ereignete sich der Unfall am Donnerstag bei Mäharbeiten in einer Kita in Delitzsch. Der Junge sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar, teilte die Polizei am Freitag in Leipzig mit. Der Rasen sei in einem Bereich des Geländes gemäht worden, in dem keine Kinder gespielt hatten. Die Ermittlungen dauerten noch an.

Das Operative Abwehrzentrum der sächsischen Polizei sucht Zeugenhinweise zu Brandstiftungen an drei Autos in Dresden. Ende März, Ende April und Mitte Mai wurden jeweils in der Nacht in den Stadtteilen Striesen und Neustadt drei Pkw in Brand gesetzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden, zwei weitere in der Nähe geparkte Autos wurden ebenfalls beschädigt. Eines der Fahrzeuge gehörte dem Politikwissenschaftler Werner Patzelt. Da zu zwei Bränden ein Bekennerschreiben vorliegt, vermutet die Polizei ein politisch motivierte Straftat aus dem linken Spektrum. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat und zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Amtsberg im Erzgebirgskreis ist am Freitag mindestens ein Mensch verletzt worden. Nach Angaben der Polizei musste ein Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Insgesamt wurden elf Menschen aus dem Haus und umliegenden Wohnungen evakuiert. Aus bislang unbekannter Ursache brannte am Nachmittag auf dem Hinterhof ein Gebäude mit mehreren Anbauten. Wegen der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt gesperrt.