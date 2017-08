Während sie am Teich in den Schönauer Lachen angelten, wurden zwei Hobbyfischer von einer Gruppe Rowdys angegriffen und beschimpft. Einige Personen der Gruppe besprühten die Angler mit Pfefferspray, schlugen und traten auf sie ein. Außerdem entrissen sie ihnen die Telefone und den Rucksack, den sie samt Fischereischein und Angelzubehör mitnahmen. Nur durch einen Sprung in den See, so einer der Angler, konnten sich die zwei Hobbyfischer vor weiteren Übergriffen retten. Dafür warfen die Unbekannten weitere Utensilien in den See und zerstachen letztlich noch die Reifen des Autos der Angler und zerschlugen die Frontscheibe. Gleich nach dem Überfall riefen die beiden die Polizei und erzählten, dass die Männer dunkel gekleidet und vermummt gewesen waren. Eine Fahndung in Tatortnähe, selbst mit Hubschrauber, brachte keine Anhaltspunkte auf die Gruppe. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungswagen zum Ort gerufen worden, so dass die 37 und 41 Jahre alten Männer ambulant versorgt werden konnten.

In Torgau kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Eigentlich fand dort eine Schulanfangsfeier statt. Zu später Stunde mussten aber Anwohner beobachten, wie vier Männer auf einen fünften einprügelten. Sie riefen die Polizei. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Hergang und Grund der Auseinandersetzung blieben noch unklar. Gegen die 32, 40, 43 und 45 Jahre alten Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

In Zeithain ist am Sonntag ein Biker ums Leben gekommen. Bisherigen Informationen zufolge war ein 80 Jahre alter Autofahrer in Richtung Mühlberg unterwegs. Am Abzweig Zschepa wollte er nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Der 47 Jahre alte Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Straße war für etwa vier Stunden gesperrt.

Die Polizei musste am Sonntagabend auf dem Lausitzer Platz eine streitende Gruppe von Asylbewerbern trennen. Offenbar waren mehrere Bewohner einer nahegelegenen Unterkunft aneinander geraten. Ein 20-jähriger Syrer und ein 22-jähriger Iraker wurden leicht verletzt. Nach der Behandlung des Syrers im Krankenhaus kam es eine Stunde später vor der Klinik erneut zum Streit. Der Syrer schlug mit einem Fahrradschloss um sich und verletzte einen anderen Syrer und einen Iraker leicht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

In der Nacht zum Sonntag hat ein 61-Jähriger in Görlitz einen 37-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei ist der Tat ein Familienstreit vorausgegangen, bei dem der jüngere Mann eine 56-jährige Frau angegriffen haben soll. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren.

Am Sonntagnachmittag wurde auf der Bahnhofstraße ein 62-Jähriger beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Fahrer stieg aus und sprach kurz mit dem Unfallopfer. Danach verließ er ohne Angaben seiner Personalien den Ort. Der Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Unfalldienst in Reichenbach zu melden, Tel. 03765/500.

In Leipzig-Wahren sind am Sonntagnachmittag schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei im Einsatz gewesen. Ein verwirrter deutscher Mieter hatte in seiner Dachgeschosswohnung randaliert, unter anderem Wände herausgerissen. Offenbar stand eine Räumungsklage an. In Erwartung dieses Termins hing der Mieter in das Treppenhaus einen herausgerissenen Zettel aus dem Koran und malte darauf einen Galgen mit einem Strichmännchen. Gegenüber den Hausbewohnern war er aggressiv. Der herbeigerufenen Polizei gelang es, den Mann zu überwältigen. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Leipzig ist in der Nacht zum Montag ein Autofahrer frontal gegen einen Strommast geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 32-Jährige musste aus seinem Auto herausgeschnitten und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.