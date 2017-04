Im Werbener See bei Pegau haben Polizeitaucher eine tote Frau gefunden. Wie die Polizei mitteilte, ist die Identität noch nicht zweifelsfrei geklärt. Seit voriger Woche wird jedoch eine 39 Jahre alte Frau aus dem nahen Burgenlandkreis vermisst. Das Fahrrad der Frau war am Ufer des Sees gefunden worden. Ob es sich bei der Toten tatsächlich um die Vermisste handelt, soll eine Obduktion zeigen. Auch die Todesursache soll dadurch geklärt werden. Mit einem Ergebnis sei in den nächsten Tagen zu rechnen, so die Polizei.

Einen großen Schreck bekam ein 28-jähriger Hauseigentümer in Schkeuditz, als in der Nacht zum Donnerstag kurz nach Mitternacht ein fremder Mann in seinem Schlafzimmer stand. Der ungebetene Gast machte sofort kehrt, lief die Treppe hinunter und sprang durch ein Fenster, das er zuvor gewaltsam geöffnet hatte. Der Bewohner des Hauses verfolgte den Eindringling, musste die Verfolgung aber nach 100 Metern abbrechen, weil der Einbrecher mit seinem Fahrrad davonfuhr, das er einige Meter weiter abgestellt hatte. Der Verfolger holte daraufhin sein Auto und fuhr die Straßen ab, in der Hoffnung, den Einbrecher wiederzufinden. Auf einer Straße in Richtung Leipzig entdeckte der junge Mann zwar den Flüchtigen, konnte ihn aber nicht stoppen. Nachdem der Unbekannte in ein Waldstück abgebogen war, musste der 28-Jährige die Verfolgung abbrechen.

Die Polizei Leipzig sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem etwa 1,80 Meter großen Täter geben können. Er hat kurze blonde Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine dunke Hose und einen dunkelblauen Rucksack bei sich.

Nach einem anstrengenden, durchgefahrenen Arbeitstag parken viele Lkw-Fahrer auf Rastplätzen und verbringen die Nacht in ihren Schlafkabinen. Diebe haben da oft ein leichtes Spiel: Sie fahren an die Sattelzüge heran, schlitzen die Plane auf und nehmen mit, was sie finden können.

So ist es auch in der Nacht zum Mittwoch auf der Raststätte Muldental-Süd geschehen. Was sich hinter den Planen verbirgt, wissen die Diebe in den wenigsten Fällen. So bestand die Beute in dieser Nacht aus Glühlampen für Autoscheinwerfer. Die Diebe schlitzten erst eine Plane auf, ließen die Kisten aber stehen, um sich dann eine zweite vorzunehmen und dort drei Kartons mit den besagten Glühlampen zu entwenden. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Ein historisches Original-Dokument aus der Kaiserzeit erreichte vor wenigen Tagen die Polizeidirektion Leipzig. Daraus geht hervor: Vor 100 Jahren stand auf das Pflücken von Schneeglöckchen eine beachtliche Strafe, ersatzweise sogar Haft.

Das junge Fräulein Evelyn G. aus Dresden war am 9. April 1917 von dem Schutzmann Hollatz dabei ertappt worden, wie es Schneeglöckchen auf einer Rosentaler Wiese pflückte und das zweimal. Auf dieses Vergehen folgte eine hohe Strafe: Das Fräulein wurde mit dem Dokument dazu aufgefordert, wegen des unerlaubten Verlassens der Wege und Pflückens von Schneeglöckchen zweimal 3 Mark Strafe plus 1,50 Mark Gebühren zu zahlen. Viel Geld für Evelyn G. Mit zwei Tagen Gefängnis hätte das Fräulein rechnen müssen, wäre ihr eine Zahlung nicht möglich gewesen.

Das Dokument hatte ein Rentner aus dem Münsterland (Nordrhein-Westfalen) im Nachlass seiner Tante entdeckt und es an die Leipziger Polizei geschickt. Bei Evelyn G. handelte es sich um die Mutter der Tante.

Auch heute darf das Schneeglöcken übrigens nicht außerhalb von heimischen Gärten gepflückt werden. Es steht unter Naturschutz. Die ersatzweise Androhung einer Haftstrafe wie zu Kaisers Zeiten muss heute aber niemand mehr befürchten.