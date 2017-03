Eine junge Frau hat am Dienstagvormittag in Neu-Bloaschütz im Landkreis Bautzen einen neuen Blitzerrekord in Sachsen aufgestellt. Wie das Landratsamt Bautzen mitteilte, wurde sie bei einer Verkehrsüberwachung mit 124 Kilometern pro Stunde geblitzt. Damit habe die Frau die zulässige Geschwindigkeit von Tempo 50 um 74 Stundenkilometer überschritten. Der bisherige Negativrekord vom April 2016 lag bei 72 km/h zuviel. Die Frau erwarte eine Geldbuße von 680 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg, hieß es aus dem Landratsamt.

Diebe stehlen Kupfer von Soldatengräbern

Unbekannte haben von einem Friedhof in Pulsnitz Kupfer im Wert von 7.000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei haben die Diebe am vergangenen Wochenende die Kupferdächer von 53 Soldatengräbern abgerissen und mitgenommen. An den Gräbern entstand ein zusätzlicher Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen Buntmetalldiebstahls, sondern auch wegen Störung der Totenruhe.

Benzin statt Diesel - Autodieb scheitert beim Tanken

Bildrechte: IMAGO Der Griff zur falschen Tankpistole hat einen Autodieb in Dresden gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, blieb der gestohlene Transporter am Montag zwei Kilometer nach der Tankstelle liegen. Der 44-Jährige habe daraufhin bei einem Autohaus um Rat gefragt. Die Angestellten schöpften angesichts seiner Angaben Verdacht und verständigten die Polizei. Beamte beobachteten das Fahrzeug und nahmen den 44-Jährigen fest, als er Stunden später dorthin zurückkehrte. Er hatte das Dieselfahrzeug mit rund 75 Liter Benzin befüllt, ohne zu bezahlen. Der Mann selbst hatte "richtig" getankt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Bei ihm wurden knapp zwei Promille gemessen.

Rentner geht mit Machete auf Veterinäre los

Ein 77-Jähriger hat zwei Veterinäre in Leipzig mit einer Machete bedroht. Nach Angaben der Polizei hatten sich die beiden Männer am Montag nach einem Anruf auf das Gelände des Rentners begeben, wonach dort ein Büffel unsachgemäß getötet worden sein sollte. Auf der Koppel ging der Senior den Angaben zufolge sofort auf die Mitarbeiter des Veterinäramtes los. Sie flüchteten zu ihrem Wagen und informierten die Polizei. Die Beamten untersuchten daraufhin das Gelände und stellten die Machete sicher. Verletzt wurde niemand. Ob der Rentner den Büffel mit der Machete getötet hat, werde derzeit noch ermittelt.