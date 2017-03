50.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der Pillnitzer Landstraße in Dresden sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte eine 56 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen auf die Wachwitzer Bergstraße in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl die 56-Jährige als auch der 35 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 50.000 Euro.

Die Polizei bezifferte den Schaden an den beiden Fahrzeugen mit jeweils 25.000 Euro. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

Am Freitagabend ist ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Görlitz gestorben. Laut Polizei ist bisher unklar, ob der 75 Jahre alte Mann in der Folge des Zusammenstoßes oder wegen gesundheitlicher Probleme ums Leben kam. Der Wagen kam plötzlich von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte brachten den 75-Jährigen ins Krankenhaus, wo er starb. Die 73 Jahre alte Beifahrerin blieb den Angaben zufolge bei dem Unfall unverletzt.

Ein seit Tagen vermisster Mann ist in Rossau tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Jogger den leblosen 82-Jährigen am Freitag in einem Wald. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Laut den Beamten gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Der Senior war seit vergangenem Sonntag vermisst und von der Polizei intensiv gesucht worden.

Die Leiche eines 61 Jahre alten Mannes ist in Schleife im Landkreis Görlitz entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen einen schwer verletzten Mann in einem Wohnhaus an der Friedensstraße gefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen. Die Ermittlungen zur Todesursache hat die Kriminalpolizei aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gebe es aber keine konkreten Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden.

Ein mutmaßlicher Vergewaltiger hat sich der Leipziger Polizei gestellt. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, hat sich ein 29 Jahre alter Tunesier nur wenige Stunden nach einer großangelegten Öffentlichkeitsfahndung bei den Ermittlern gemeldet. Der Mann hatte demnach ein Foto von sich in einer Leipziger Straßenbahn gesehen. Er wurde vorläufig festgenommen und soll noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.