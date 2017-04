Reisebus aus Bautzen verunglückt

Beim Zusammenstoß eines Krans mit einer Hebebühne ist in Friedrichsgrün im Landkreis Zwickau ein 66-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Mann zusammen mit einem 54 Jahre alte Kollegen am Freitag auf der Hebebühne, als ein 21 Jahre alter Kranfahrer gegen diese stieß. Die Arbeitsbühne kippte um und die Männer stürzten mehrere Meter in die Tiefe. Der 66-Jährige starb, der 54-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Einsatz in Frankenberg ist am Freitagabend eine Polizistin verletzt worden. Die Frau war mit Kollegen zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 16-Jähriger einen 17-Jährigen geschlagen haben. In den Polizeieinsatz mischte sich ein 14-Jähriger ein und trat dabei die Polizeibeamtin. Gegen die Jugendlichen wird unter anderem wegen Verdacht auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Ein Zittauer hat einen mutmaßlichen Autodieb geschnappt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann vier aufgebrochene Fahrzeuge bemerkt, zwischen denen sich eine Person versteckte. Als der 35-Jährige den Unbekannten ansprach, ergriff der die Flucht. Auf der Mandau-Brücke konnte der Zittauer den Flüchtenden stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen den 37 Jahre alten Tatverdächtigen wurde am Sonnabend Haftbefehl erlassen.

Der 35-Jährige ist bereits Opfer eines Autodiebes. Sein Cabriolet war in der Nacht zum Freitag gestohlen worden. Das Auto wurde im Dreiländereck gefunden. Eine Auswertung der gefundenen Spuren steht noch aus.

Eine Polizeistreife hat in Zwickau einen Kleintransporterfahrer mit auffälligem Fahrstil angehalten. In Schlangenlinien lenkte der 38-Jährige seinen Transporter über die Straße. Bei der Kontrolle wehte den Polizisten eine Alkoholfahne entgegen. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,44 Promille. Einen Führerschein konnte der 38-Jährige nicht zeigen. Den hatte er schon vor mehreren Jahren wegen eines gleichen Delikts abgeben müssen.

Vier Stunden lang hörten in der Nacht zum Sonnabend Bewohner eines Zwickauer Mehrfamilienhauses den Staubsauger. Gegen 1 Uhr reichte es den Lärmgeplagten. Sie alarmierten die Polizei. Doch der 34 Jahre alte Mieter der Wohnung, aus der der Lärm drang, öffnete nicht. Die Feuerwehr brach die Tür schließlich auf. Den Bewohner fanden die Einsatzkräfte nicht, dafür aber seine zwei Katzen. Offenbar hatte eine der Samtpfoten das Haushaltsgerät mit einem beherzten Sprung eingeschaltet.

Ungewöhnliche Begehrlichkeiten von Dieben registrierte in den vergangenen Tagen die Polizeidirektion Görlitz. So gruben vermeintliche Pflanzenfreunde drei Koniferen in einem Kleingartengrundstück in Lauta aus. In Zittau stahlen mutmaßliche Honigliebhaber drei Bienenvölker samt ihrer Behausung und einem Smoker. Und in Leutersdorf ließen unbekannte Wasserratten eine komplette Angelausrüstung und einen Kärcher mitgehen.