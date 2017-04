Auf der Autobahn 4 hat ein Autofahrer mit seiner gefährlichen Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer ausgebremst. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Verkehrsrowdy am Sonnabendnachmittag zwischen Ottendorf-Okrilla und Dresden-Flughafen mit seinem Kleinwagen zunächst an zwei sich überholende Autos mittig vorbeizufahren. Als das Manöver scheiterte, wich er auf den Standstreifen aus, überholte dort mehrere Fahrzeuge und zog anschließend im Zickzack über die zweispurige Fahrbahn an weiteren Autos vorbei. Mehrere Autofahrer mussten scharf bremsen. An der Anschlussstelle Flughafen fuhr der Autofahrer ab und brauste mit hoher Geschwindigkeit Richtung Boxberg davon. Die Polizei sucht Zeugen.

In Dresden und Heidenau sind am Wochenende ein junger Mann und eine junge Frau überfallen und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 25-Jähriger am frühen Sonnabendmorgen in der Dresdner Neustadt unterwegs, als er von zwei Unbekannten angehalten wurde. Einer der Männer schlug ihn mit einer Glasflasche auf den Kopf. Dem am Boden liegenden Opfer nahmen die Täter 50 Euro und zwei Handys ab. Sie entkamen unerkannt.

In Heidenau schlugen unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag von hinten eine 23-Jährige nieder und raubten ihr 400 Euro. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Täter verschwanden in der Dunkelheit.

In der Chemnitzer Innenstadt sollen zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen von einer Gruppe Männer beleidigt und unsittlich berührt worden sein. Zeugen riefen am Samstagabend die Polizei zu der Auseinandersetzung auf der Schlossteichinsel. Den Angaben zufolge kam eine weitere Gruppe von Männern den Mädchen zu Hilfe. Daraufhin kam es zum Streit. Als die Polizei eintraf, war keiner der etwa 20 beteiligten Personen mehr am Ort des Geschehens. Durch Zeugenhinweise stellten die Beamten in der Nähe zwei 20 und 23 Jahre alte Männer, die die Mädchen beleidigt haben sollen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ebenfalls in Chemnitz meldeten am Sonntagmorgen zwei Frauen der Polizei, auf der Zwickauer Straße von einem Unbekannten unsittlich berührt worden zu sein. Der Mann rannte den Angaben zufolge Richtung Zentrum davon und wurde später von der Polizei aufgegriffen. Nach der Vernehmung kam er wieder auf freien Fuß.

In Bautzen ist eine 79-Jährige um einen fünfstelligen Euro-Betrag geprellt worden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Seniorin am Freitagnachmittag einen Anruf von einer jungen Frau, die sich als ihre Enkeltochter ausgab. Sie brauche für den Kauf eines Autos dringend Geld. Weitere Anrufe von einem vermeintlichen Rechtsanwalt und einem Kriminalbeamten folgten. Die Frau übergab schließlich das Geld an einen ihr unbekannten Mann. Die echte Enkelin der Frau erstattete einen Tag später Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen