Auf der Jagd nach einem Marder haben zwei Rottweiler in Dresden ein Auto zerlegt. Wie die Polizei mitteilte, war der Nager vor den freilaufenden Hunden in den Motorraum des parkenden Wagens geflüchtet. Um an die Beute zu gelangen, verbissen sich die Rottweiler im Kühlergrill und rissen ihn heraus. Auch die Stoßstange blieb von den Zähnen der Hunde nicht verschont, außerdem wurden die Motorhaube und ein Kotflügel zerkratzt und verbeult. Schließlich beruhigten sich die Tiere, gaben die Jagd auf und ließen sich von einem Augenzeugen anbinden. Sie wurden der Tierrettung übergeben. Die Polizei sucht nun den Besitzer der Rottweiler. Der etwas andere "Marderschaden" beläuft sich auf rund 3000 Euro.