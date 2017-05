Unbekannte Diebe haben auf drei Parkplätzen in und bei Dresden die Planen von 27 Lastwagen aufgeschnitten. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter in der Nacht zum Mittwoch auf dem Autohof in der Washingtonstraße, auf dem Parkplatz "Am Finkenberg" an der A13 und auf der Autobahnraststätte "Dresdner Tor" an der A 4 unterwegs. Insgesamt stahlen sie 76 Computermonitore im Wert von rund 50.000 Euro. An den 27 Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Drogenrückstände in einer Pfeife haben die Polizei in Chemnitz auf die Spur eines mutmaßlichen Dealers geführt. Bei mehrstündigen Kontrollen in der Innenstadt stellten Beamte am Dienstag mehrere Tüten mit Marihuana und Haschisch sicher. Gegen vier Verdächtige wird jetzt ermittelt. An den Kontrollen waren rund 90 Polizisten beteiligt. 26 Personen wurden überprüft. Im Laufe des Einsatzes wurden bei einer 20-Jährigen frische Rauschgiftrückstände in einer Pfeife entdeckt. Dieser Fund führte die Beamten zu einer Spielhalle, in der vier Beutel mit Marihuana und Haschisch auf dem Boden lagen. Die Tütchen wurden sichergestellt und einem 20-Jährigen zugeordnet. Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann ein Dealer ist. Zudem fanden die Beamten bei dem Einsatz in den Taschen eines 18-Jährigen und eines 21-Jährigen insgesamt fünf Tüten mit Betäubungsmitteln. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Vom Flughafen Halle/Leipzig sind am Mittwoch 21 Tunesier mit einem Charteflug in ihr Heimatland abgeschoben worden. Aus Sachsen selbst wurden nach Angaben des Innenministeriums in Dresden sieben Menschen abgeschoben, von denen fünf bereits in Haft saßen. Weitere sieben Tunesier kamen demnach aus Baden-Württemberg, vier aus Nordrhein-Westfalen, zwei aus Bayern und einer aus Niedersachsen.