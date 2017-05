Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntag mindestens fünf Fahrzeuge ineinandergefahren. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten zwischen Görlitz und Kodersdorf zwei Klein-Lastwagen sowie drei Fahrzeuge. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt. Ein Zeuge berichtete über einen weiteren in den Unfall involvierten braunen Transporter, welcher sich vom Unfallort entfernt haben soll. Die Polizei konnte dazu noch keine Angaben machen. In Richtung Dresden bildete sich ein kilometerlanger Stau, der sich erst am späten Nachmittag aufzulösen begann.