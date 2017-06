Es ist nicht das erste Mal, dass in Dresden Pkw brennen. Das Operative Abwehrzentrum der sächsischen Polizei sucht Zeugenhinweise zu Brandstiftungen an drei Autos in Dresden. Ende März, Ende April und Mitte Mai wurden jeweils in der Nacht in den Stadtteilen Striesen und Neustadt drei Pkw in Brand gesetzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden, zwei weitere in der Nähe geparkte Autos wurden ebenfalls beschädigt. Eines der Fahrzeuge gehörte dem Politikwissenschaftler Werner Patzelt. Da zu zwei Bränden ein Bekennerschreiben vorliegt, vermutet die Polizei ein politisch motivierte Straftat aus dem linken Spektrum. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat und zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.