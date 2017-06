Bei einem Unfall auf der A14 kurz nach dem Dreieck Nossen sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines MDR-Reporters fuhr ein Autofahrer kurz vor der Anschlussstelle Nossen-Ost auf einem vorausfahrenden Kleintransporter auf. Der Transporter geriet durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern und kippte um. Der Pkw schleuderte in die Mittelleitplanke. Die drei Insassen der beiden Fahrzeuge wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn wurde in Richtung Leipzig wegen Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

Acht Monate nach dem sexuellen Missbrauch an einer 10-Jährigen in Leipzig ist ein dringend Tatverdächtiger verhaftet worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der 32 Jahre alte Leipziger bereits am Freitag festgenommen worden. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter habe gestanden, dem Mädchen am 27. Oktober 2016 auf dem morgendlichen Schulweg aufgelauert und sie unmittelbar darauf sexuell missbraucht zu haben. Die Polizei hatte per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann gesucht. Wie die Beamten den vorbestraften Mann letztlich aufspürten, war von der Polizei zunächst nicht zu erfahren. Gegen ihn werde nun auch wegen möglicher anderer Sexualstraftaten ermittelt, so ein Sprecher.

Bei einem Streit in Dahlen im Landkreis Nordsachsen ist ein 30 Jahre alter Mann auf seine schwangere Freundin losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hat er die gleichaltrige Frau zunächst aufgefordert, ihre Sachen zu packen und das Haus zu verlassen. Zudem zerschlug er im Wohnzimmer einige Möbel. Als das Paar seine Auseinandersetzung vor dem Haus fortsetzte, versuchten eine 28 Jahre alte Mitarbeiterin eines Wachdienstes und ihr 39-jähriger Kollege, zu schlichten. Beide wurden von dem Mann mit Faustschlägen traktiert, die Frau musste ins Krankenhaus. Auch zwei eingesetzte Polizeibeamte griff der 30-Jährige an, wobei ein 26-jähriger Beamter einen Handgelenksbruch erlitt. Die schwangere Lebensgefährtin des Mannes wurde im Krankenhaus untersucht, da der Randalierer sie unter anderem in eine Hecke geschubst hatte.

Sieben Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 96 nahe Bautzen in der Oberlausitz zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist eine 65 Jahre alte Frau mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und gegen einen vollbesetzten anderen Wagen geprallt. Die 65-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin sowie zwei weitere Frauen kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser. Der 39 Jahre alte Fahrer des gerammten Wagens sowie zwei Kinder im Alter von einem und fünf Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf mehr als 15.000 Euro geschätzt. Bildrechte: MDR/Rocci Klein

Ein sieben Jahre alter Junge ist in Leipzig durch den Biss eines Hundes schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 63 Jahre alte Halter des Tieres am Sonntag mit dem angeleinten Hund unterwegs, als dieser unvermittelt das Kind angriff. Der Siebenjährige habe eine klaffende Wunde in der linken Wade erlitten. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, die nun gegen den Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankenberg bei Chemnitz mussten fast 50 Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in der Küche einer 45 Jahre alten Bewohnerin ausgebrochen. Die Frau musste medizinisch betreut werden. Der Schaden, der dabei am Sonntagabend entstand, wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.