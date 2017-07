Auf der B98 in Rammenau hat es am Dienstagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Mazda-Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Nach Polizeiangaben wurden dabei drei Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Da sie beim Eintreffen der Polizei bereits abtransportiert waren, konnte die Polizeidirektion Görlitz zunächst keine weiteren Angaben machen.



Reporterangaben zufolge waren rund 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bischofswerda, Rammenau und Geißmannsdorf im Einsatz. Die B98 war für zirka zwei Stunden gesperrt. Der Mazda mit Berliner Kennzeichen kam ersten Erkenntnissen zufolge von der Fahrbahn ab. Bildrechte: MDR/Lausitznews.de

Im Leipziger Stadtteil Connewitz haben zwei bislang unbekannte männliche Personen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Tat in der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr. Ein Zeuge, der sich auf Höhe des Werks 2 am Connewitzer Kreuz befand, nahm einen lauten Knall war. Plötzlich sah er zwei Personen aus einem sportlichen dunklen Kleinwagen herausspringen. Beide rannten zu dem aufgesprengten Zigarettenautomaten, sammelten mehrere Zigarettenschachteln und eine Kassette ein und verschwanden blitzschnell wieder in das Fahrzeug. Anschließend fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Innenstadt davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Fährtenhund der Plauener Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher dingfest gemacht. In der Nacht zum Dienstag war die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Ein Mann hatte beobachtet, wie ein Unbekannter über den Balkon ins Haus geklettert war. Als die Polizei eintraf, war der Verdächtige verschwunden. Ein Polizeihund verfolgte die Spur des Unbekannten, sodass die Beamten den Verdächtigen kurz darauf schnappen konnten. Gegen den 25-jährigen Mann aus Libyen wurden Ermittlungen eingeleitet.

In Zittau hat ein angetrunkener Mann randaliert und dabei erheblichen Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Polizeidirektion in Görlitz hatte ein Zeuge gemeldet, dass eine Person Scheiben der Hochschule Zittau-Görlitz mit Steinen bewirft. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter - einen 22-Jährigen - stellen. An den Fenstern aus Sicherheitsglas entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 24.000 Euro. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Steine zerschlugen das Sicherheitsglas. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich

Ein bislang Unbekannter hat auf den Torgauer Elbwiesen einen jungen Hund hinter seinem Auto hergeschleift. Der Mann hatte das Tier am Montag am Anhänger seines Wagens festgebunden und fuhr einfach los, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei überschlug sich der Hund und prallte gegen den Radkasten des Hängers. Eine Zeugin berichtete der Polizei, dass der Mann, den sie als Schäfer beschrieb, den Hund offenbar in voller Absicht in die gefährliche Situation gebracht habe. Die Polizei ermittelt.

In Pegau ist eine Seniorin auf eine Trickdiebin hereingefallen. Die unbekannte Frau hatte an der Tür Blusen zum Verkauf angeboten, woraufhin die 81-Jährige die Frau in die Wohnung ließ. Nach dem "Verkaufsgespräch" erklärte die Diebin, später wiederzukommen, um das Geld zu holen. Als die Rentnerin ihre Geldbörse suchte, merkte sie, dass diese schon ausgeräumt war. Schaden: ein hoher dreistelliger Betrag.

Aufmerksamen Passanten ist am Montagnachmittag in Adorf ein LKW aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Lkw in "Schlangenlinien" durch den Ort. Auf der Elterstraße konnte der 60 Jahre alte Fahrer schließlich gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der Mann musste seine Fahrt beenden. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.