Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch Schlachtabfälle vor einem Bürogebäude in der Brauhausstraße verteilt. Zudem wurden Tierinnereien in einen Briefkasten des Gebäudes gesteckt. Nach MDR-Informationen befindet sich in dem Haus das Büro des Fraktionsvorsitzenden von Pro Chemnitz im Stadtrat, Rechtsanwalt Karl Martin Kohlmann. Kohlmann hatte vor wenigen Tagen Anzeige gegen den Sänger der Chemnitzer Band Kraftklub, Felix Brummer, wegen Beleidung erstattet. Brummer hatte bei einem Konzert am 11. Juni den Besuchern zugerufen: "... das geht raus an die ganzen Vollidioten, die sich ´ne ganze Weile versammelt haben, von Pro Chemnitz oder von Pegida oder wie die alle heißen."