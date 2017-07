Ein 38-Jähriger ist in Bretnig-Hauswalde vor seinem Wohnhaus mit einer Art Machete angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Familienvater zuvor drei junge Männer um Ruhe gebeten, die vor dem Haus Knallkörper gezündet hatten. Ein 29-Jähriger bedrohte den Familienvater daraufhin mit der Waffe und verletzte ihn am Hals. Die herbeigerufene Polizei stellte den Angreifer und seine 23 und 39 Jahre alten Begleiter. Der Ältere wurde mit einem Haftbefehl gesucht, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Er übergab den Beamten die geforderten 200 Euro und entging so seiner Verhaftung.

Beim mutmaßlichen Angreifer maßen die Polizisten 1,7 Promille Atemalkohol. Die Tatwaffe fanden sie in einem Schuppen, wo der Angreifer sie versteckt hatte. Gegen das Trio wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Cannabisgeruch hat die Polizisten in Heidenau auf die richtige Fährte gebracht. Bildrechte: dpa Der deutliche Geruch von Cannabis hat die Polizei in Heidenau auf die Spur eines mutmaßlichen Drogendealers gebracht. Der 28-Jährige war den Beamten bei Ermittlungen zu einem Fahrraddiebstahl in dem Mehrfamilienhaus aufgefallen. Er gab an, der Besitzer eines E-Bikes zu sein, das die Beamten überprüften. An der Wohnungstür des Mannes stieg den Polizisten bereits der Duft von Cannabis in die Nase. In der Wohnung stellten sie insgesamt 2,5 Kilo Cannabis, mehrere tausend Euro Bargeld sowie zwei Feinwaagen und ein Trocknungsgerät sicher. Gegen den Heidenauer wurde Haftbefehl wegen Verdachts des Drogenhandels erlassen, er kam in Untersuchungshaft.

Die Polizei in Leipzig hat eine Einbruchserie in mehr als 20 Kindergärten aufgeklärt. Den Angaben vom Freitag zufolge ging den Beamten bereits am 11. Mai ein 26-Jähriger nach einem Einbruch in den Kindergarten "Blauer Elefant" im Stadtteil Zentrum-Südost ins Netz. Nach dieser Festnahme sei eine seit 2015 laufende Serie von Einbrüchen abgerissen, bei der manche der Kindergärten auch mehrfach betroffen waren, hieß es. Bei den weiteren Ermittlungen seien dem Beschuldigten insgesamt 23 Einbrüche nachgewiesen worden.

Für seine letzte Diebestour hatte der 26-Jährige seiner Freundin vorgegauckelt, mit dem Hund Gassi gehen zu wollen. Stattdessen schloss er das Tier im Keller ein. Der Hund konnte erst Stunden später befreit werden. Deshalb wurde der 26-Jährige auch wegen Tierquälerei angezeigt.

Räder und Reifen im Wert von mehreren tausend Euro haben Einbrecher in Dahlen im Landkreis Nordsachsen mitgehen lassen. Die unbekannten Täter hebelten in der Nacht zum Donnerstag ein Fenster auf und stiegen in eine Werkstatt ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Neben 32 Komplett-Winterrädern auf Stahlfelgen und 40 Neureifen nahmen die Einbrecher auch Montier- und Spezialwerkzeuge mit. Die Polizei vermutet, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder einem kleinen Lastwagen abtransportiert haben. Nahe der Werkstatt konnten sie Fußspuren sichern.