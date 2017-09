Bei einem Streit in einer Asylbewerberunterkunft in Rossau im Landkreis Mittelsachsen ist ein 23 Jahre alter Mann aus Eritrea schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er in der Nacht zum Sonnabend von einem fünf Jahre jüngeren Landsmann mit einem Messer niedergestochen worden. Der Grund für die Auseinandersetzung sei nicht bekannt. Der 23-Jährige kam ins Krankenhaus. Der 18-Jährige, der zunächst geflohen war, wurde vorläufig festgenommen.

Nach der brutalen Vergewaltigung einer Joggerin am helllichten Tage in Leipzig hofft die Polizei weiter auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Bis Samstagvormittag seien aber noch keine Zeugenhinweise eingegangen, sagte ein Sprecher. Gesucht wird ein mittelgroßer, etwa 25 bis 35 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren, kurzem, ungepflegtem Bart und stämmiger Figur. Laut Polizei hatte er der Joggerin am Freitagvormittag im Auenwald aufgelauert, sie zu Boden gerissen, auf eine Wiese gezerrt und dort vergewaltigt. Dabei schlug und trat er ihr so heftig ins Gesicht, dass sie im Krankenhaus notoperiert werden musste.



Polizeisprecher Uwe Voigt sagte der "Leipziger Volkszeitung", die Polizei rate Frauen, vorerst nicht allein joggen zu gehen oder sich Wäldern und Parks aufzuhalten. "Es wäre besser, zu zweit joggen zu gehen, oder zumindest zu schauen, ob immer jemand anderes irgendwo in der Nähe ist", zitiert das Blatt den Polizeisprecher.