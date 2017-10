Polizeimeldungen aus Sachsen Tatverdächtiger flieht aus Polizeistation

In Chemnitz ist ein Mann bei einem Streit mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es in der Innenstadt nachts zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei wurde der 27-Jährige von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen. Das Opfer kam zur Behandlung ins Krankenhaus und konnte noch nicht vernommen werden. Ein 30-Jähriger, der mutmaßlich schlichten wollte, wurde mit einer Flasche am Hals verletzt. Er wurde ambulant behandelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Radfahrer ist im Landkreis Meißen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 39-Jährige am Vorabend in Zeithain-Röderau mit seinem Rad die geschlossene Halbschranke an einem Bahnübergang der Strecke Berlin-Dresden umfahren. Dabei sei er von einem Personenzug erfasst worden. Der Mann habe schwerste Verletzungen erlitten und sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Bahnstrecke war wegen des Einsatzes von Polizei und Rettungskräften bis 1.19 Uhr gesperrt.

Die Polizei in Chemnitz sucht Zeugen für den Überfall auf eine junge Frau. Den Angaben zufolge war die 19-Jährige am Sonnabend gegen 19:20 Uhr im Stadtzentrum unterwegs, als sie von einem bislang Unbekannten von hinten angegriffen und in eine Toreinfahrt gezogen wurde. Das Opfer wehrte sich und schrie, woraufhin der Mann kurzzeitig von ihr abließ. Als er zurückkam, lief die 19-Jährige zu einem Wohnhaus, um Hilfe zu holen. Eine 28 Jahre alte Mieterin verständigte die Polizei. Der Unbekannte rannte davon. Ein weiterer Zeuge verfolgte ihn zunächst, verlor ihn dann aber aus den Augen. Die junge Frau wurde ambulant behandelt. Gegen den Angreifer wird wegen versuchter Vergewaltigung ermittelt.



Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter machen können. Es könnte sich laut Polizei um einen Araber handeln. Er ist etwa 1,85 Meter groß und schlank, spricht relativ gut Deutsch und war mit grauen Nike AirMax-Turnschuhen bekleidet

Ein auf der Straße liegender Mann ist in Thalheim im Erzgebirgskreis von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei konnte ein 24-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte ihn. Der 51 Jahre alte Mann starb noch an der Unfallstelle. Warum er in der Nacht zum Sonntag auf der Straße lag, war noch unklar.