Eine 22-Jährige ist in Bautzen an ihrer Wohnungstür von ihrem 32 Jahre alten Nachbarn mit einer Waffe bedroht worden. Als die Frau die Tür schloss, flüchtete der Täter, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei trat er die Glasscheibe der Haustür ein. Nach kurzer Suche stellten Beamte den Mann in dem Wohngebiet und nahmen ihn fest. Er habe eine Softair- und eine Gasdruckpistole bei sich getragen, hieß es. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Promillewert von 1,5 festgestellt. Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei keine Angaben.

Ein 39-Jähriger hat in Plauen ein Auto angehalten und versucht, die Handtasche der Fahrerin zu stehlen. Kurz zuvor hatte der Mann bereits mehrere Autos zum Stehenbleiben gebracht und auf die Motorhauben geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Als Beamte ihn festnahmen, wehrte sich der Mann. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß. Die Polizei sucht nach Zeugen der Vorfälle am Montagabend.

Die Polizei in Bautzen sucht Zeugen für die sexuelle Belästigung an einem 13 Jahre alten Mädchen. Ein bislang unbekannter Mann soll am Montag gegen 17 Uhr das Mädchen an der Bushaltestelle Hegelstraße auf der Löbauer Straße zu Boden gedrückt und geküsst haben. Weil das Mädchen sich wehrte, ließ der dunkel gekleidete Brillenträger von ihr ab. Er war laut Polizei etwa 25 bis 30 Jahre alt. Die 13-Jährige erlitt Verletzungen am Mund. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Da die Löbauer Straße im Allgemeinen eine viel befahrene Strecke ist, haben Passanten oder Autofahrer das Geschehen möglicherweise gesehen. Zeugen, die die Tat beobachtet oder den unbekannten Mann im Umfeld der Bushaltestelle gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Polizeidirektion Bautzen

Ein Betrunkener hat in einer S-Bahn Richtung Leipzig eine Zugbegleiterin mit einer unechten Pistole bedroht. Der 29-Jährige habe die Attrappe während der Fahrscheinkontrolle am späten Montagabend gezogen und auf die Frau gerichtet, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die Zugbegleiterin drückte den Arm des Angreifers weg, flüchtete in den Führerstand der S-Bahn und rief die Polizei. Am Bahnhof des Flughafens Leipzig/Halle wurde der 29-Jährige festgenommen. Bei dem polizeibekannten Mann wurde ein Promillewert von 4,0 gemessen, wie die Bundespolizei weiter mitteilte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung ermittelt. Bildrechte: dpa

Eine Streife der Bundespolizei Leipzig hat am Dienstagmorgen einen seit September vermissten 15-Jährigen im Hauptbahnhof Leipzig aufgegriffen. Die Beamten hatten kurz zuvor einen Hinweis erhalten, dass sich ein Junge im Untergeschoss der Promenaden aufhält, auf den die veröffentlichte Beschreibung passt. Die Bundespolizisten gingen dem Hinweis sofort nach. Sie fanden den Jungen und überprüften ihn. Anschließend nahmen sie ihn mit zur Wache und übergaben ihn später an seine Mutter. Der 15-Jährige hatte am 21. September nach einem Streit mit seiner Mutter die gemeinsame Wohnung verlassen und war seitdem nicht zurückgekehrt.

Quelle: dpa/PM/dk