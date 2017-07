Ein starkes Gewitter am Sonnabendnachmittag hat einen Erdrutsch bei Meißen ausgelöst. Die Bundesstraße 6 musste wegen Aufräumarbeiten einige Stunden gesperrt werden. An einem Hang hatten sich durch das Regenwasser Erd- und Geröllmassen gelöst. Sie blockierten die Fahrbahn zwischen Meißen und Scharfenberg.

Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall in Dresden-Alttrachau gefordert. Auf der regennassen Leipziger Straße waren am Sonnabend zwei Kleinwagen zusammengestoßen. Die Ursache ist noch unklar. Die Straße, auf der auch die Trambahn-Linie 4 fährt, musste für die Bergungsarbeiten gesperrt waren.

In Flöha ist am späten Samstagabend ein leerstehendes Gebäude in Flammen aufgegangen. Mehr als 30 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Bundesstraße 173 wurde zeitweise gesperrt. Hintergründe zur Brandursache sind noch unklar.

Eine Seniorin in Hoyerswerda ist nach einem Einkaufsbummel am Sonnabend zunächst ausgebremst worden. An ihrem Fahrrad hatte sich ein Bienenschwarm festgesetzt. Die angerückte Feuerwehr konnte mangels geeigneter Ausstattung zunächst nicht weiterhelfen. Schließlich wurde ein Schädlingsbekämpfer gerufen, der den Schwarm fachmännisch einfing. Die Bienen bezahlten ihr Ausschwärmen mit ihrem Leben, da sie nicht an einen Imker vermittelt werden konnten.