Erneut sind Chemnitzer Feuerwehrleute in der Nacht zum Sonntag zu Fahrzeugbränden gerufen worden. Im Stadtteil Gablenz brannten nach Mitternacht zwei Autos. Sie wurden erheblich beschädigt. Bereits in der Vergangenheit gingen immer wieder Autos in Chemnitz in Flammen auf. Die Polizei geht bislang von Brandstiftung aus. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Scheunenbrand: Feuerwehr schützt Schweinestall

Zu einem Großbrand in Berthelsdorf bei Neustadt sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Feuerwehren ausgerückt. Eine Scheune stand in Flammen. Zunächst löschten die 80 angerückten Helfer das Gebäude von außen, später konnten sich das Stroh im Lager auseinanderziehen und den Brand ersticken. Ein Übergreifen des Feuers auf einen benachbarten Schweinestall wurde verhindert. Bildrechte: MDR/Marko Förster

Verletzter nach Panne beim Schützenfest

Beim Schützenfest im ostsächsischen Niedercunnersdorf ist am Freitagabend ein 50 Jahre alter Mann verletzt wurden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatte ein Schütze beim gemeinsamen Abfeuern der Böllerkanone den Zündmechanismus vorzeitig ausgelöst. Der 50-Jährige befand sich noch zu nah an der Kanone und verletzte sich am Auge. Außerdem erlitt er ein Knalltrauma. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Schrott nach missglückter Probefahrt

Ein Mann hat am Freitagabend bei einer Probefahrt in Sohland einen teuren Sportwagen zu Schrott gefahren. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, war der 46-Jährige mit einem 510 PS starken italienischen Wagen auf regennasser Straße unterwegs. Das Auto geriet ins Schleudern, prallte gegen mehrere Bäume und landete dann auf einem Grundstück. Der Fahrer und zwei Insassen blieben unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 70.000 Euro - etwa so viel koste dieses Modell in seiner Grundausstattung, hieß es. (lam mit dpa)