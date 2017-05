Als quasi letzte Amtshandlung hat der scheidende Görlitzer Polizeipräsident Conny Stiehl am Freitagmittag noch ein paar seiner Polizeibeamten befördert. Dann ist er im Kreise seiner Mitarbeiter verabschiedet worden. Der Wechsel falle ihm nicht leicht. "Ich habe die Oberlausitz mit all ihren Ecken und Kanten in den vergangenen Jahren zu schätzen, ja sogar ein Stück weit zu lieben gelernt", erklärte er zum Abschied. "Nicht umsonst lebte ich mit meiner Frau in Görlitz, das war uns wichtig."