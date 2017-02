Ein behinderter Bewohner des Martinhofes in Rothenburg wird vermisst. Er war nach einem Streit mit seiner Frau am Abend zuvor nicht wieder aufgetaucht. Ein Fall für die angehenden Polizeikommissare der Polizeihochschule und Teil ihrer praktischen Abschlussübungen. Vom Entgegennehmen des Notrufs über Befragungen bis hin zum Auffinden des Vermissten sollen sie selbstständig den Fall lösen.

Schon bald nach dem eingehenden Notruf erscheinen zwei Polizisten an der Rezeption des Martinshofes, in dem mehr als 300 behinderte Menschen wohnen und arbeiten. Die beiden gehören zu den 200 Männern und Frauen, die im Oktober ihr Studium an der Polizeihochschule abschließen und dann ihren Dienst als Polizeikommissare aufnehmen können. Gerade stecken sie in den Prüfungen. Da ist solch eine Praxisübung eine willkommene Abwechslung.