Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse stehen fest. Das teilte die Jury des Preises in Leipzig mit. Jeweils fünf Nominierte in den Kategorien "Belletristik", "Sachbuch/Essayistik" und "Übersetzung" stehen im Finale des renommierten Literaturwettbewerbs. Insgesamt 365 Werke aus 106 Verlagen wurden eingereicht. Die Verleihung des Preises findet am 23. März statt.

Die Bandbreite in der Kategorie "Belletristik" ist groß. Unter den fünf Nominierten dieser Kategorie finden sich ein Lyrikband von Steffen Popps "118" und vier, sehr verschiedene Romane: Darunter Natascha Wodins "Sie kam aus Mariupol", das einen dokumentarischen Charakter aufweist, und "Hagard" von Lukas Bärfuss, der in seinem Buch eine surreal anmutende Verfolgungsjagd inszeniert.



Im Bereich "Sachbuch" spiegeln sich vor allem aktuelle Themen wider, wie nationale Identität, Heimat und Rechtspopulismus. So porträtiert Volker Weiß, einer der fünf Nominierten, in seinem Buch "Die autoritäre Revolte" Akteure der rechtspopulistischen Szene und untersucht Phänomene wie Pegida und die Partei Alternative für Deutschland.