Sieben junge Nachwuchsforscher sind am Sonnabend im Landesfinale des Wettbewerbs 'Jugend forscht' in Dresden für ihre innovativen Projekte ausgezeichnet worden. Ihr Lohn: Die Teilnahme am Bundeswettbewerb "Jugend forscht" in Erlangen im Mai.



Insgesamt forschten und experimentierten 27 Schüler, Studenten und Auszubildende zwischen 15 und 19 Jahren in den Bereichen Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Arbeitswelt, Mathematik, Physik und Technik. Ob eine App als smartes Hausaufgabenheft, ein Teleskop für die Schule zur Erfassung radioaktiver Strahlung oder eine Vereinfachung der Autoinnenreinigung - die Themen, die die Schüler präsentierten, waren vielfältig.

Es sei beeindruckend, wie Teilnehmer, Wissenschaftler und Landespaten in regen Gedankenaustausch treten, unterstrich Landeswettbewerbsleiter Jens Reichel.

Damit wird der Wettbewerb immer mehr zu einem Ort, an dem nicht nur Projekte präsentiert werden, sondern auch neue Ideen entstehen. Jens Reichel Landeswettbewerbsleiter Jugend forscht

Gelatine, Bettwanzen und Sonnenporen

Der 19-jährige Cornelius Weber von der Berufsschule für Pflegeberufe der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt e.V. in Dresden hatte die Jury im Fachgebiet Arbeitswelt überzeugt. Mit seiner Arbeit zur Gewinnung von Kraftdaten der Schulter können chronische Schulterschmerzen effektiver behandelt werden. Sein Messgerät wurde bereits zum Patent angemeldet.



Lisa-Marie Pumpa beschäftigte sich im Fachgebiet Biologie mit Bettwanzen. Ihr Forschungsergebnis: Bettwanzen können ein halbes Jahr hungern und dennoch überleben. Sollten sich die Schädlinge aber auf Schleifapapier niederlassen, haben sie keine Chance. Vor allem die Körnung P240 verhindert bei den Bettewanzen das Eiablegen. Mit diesem Ergebnis belegte die Schülerin vom Sächsischen Landesgymnasium St. Afra zu Meißen den ersten Platz.



Im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften ging der erste Platz an Henrik Wolf, ebenfalls vom Sächsischen Landesgymnasium St. Afra. Der 18Jährige hatte Grundlagenforschung betrieben, um die Sonne besser zu verstehen. Er beeindruckte die Jury mit seiner exakten wissenschaftlichen Recherche und Dokumentation.



Auch der nächste Gewinner ist Schüler am St. Afra. Im Fachgebiet Mathematik/Informatik entwickelte der 17-jährige Eric Skaliks eine Software, die mit Hilfe neuronaler Netze Live-Musik in vollständige Notenbilder übersetzen kann.



Katharina Sophie Apel vom BIP-Kreativitätsgymnasium Leipzig hat Gelatine mit Elektronen behandelt. Damit könnte das Biomaterial in der Medizin Einsatz finden. Die Jury im Fachgebiet Physik lobte besonders die Eigenständigkeit und das Engagement der 18-jährigen Schülerin.



PiDry, eine computerbasierte Steuerung der Luftzufuhr in Räumen in Abhängigkeit von Luftfeuchte und Temperatur, war das Siegerthema im Fachgebiet Technik. Damit hat der 16-jährige Konstantin Langfritz vom Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium Chemnitz eine praktikable Lösung zur Vermeidung von Schimmel in Gebäuden entwickelt.



Mit seinem Steuerungsalgorithmus für ein autonomes Segelboot hebt Felix Krabbes den Modellbau auf ein völlig neues Level. Für diese überzeugende Arbeit erhielt der 18-Jährige Schüler vom Wilhelm-Oswald-Gymnasium Leipzig den Preis für das beste interdisziplinäre Projekt und damit ebenso die Fahrkarte nach Erlangen.

Wettbewerbspremiere für die Kleinsten

Parallel zum Wettbewerb "Jugend forscht" fand zum ersten Mal der Landeswettbewerb in der Sparte "Schüler experimentieren" statt. 14 Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren beteiligten sich daran. Unter anderem wurden Themen und Projekte aus Biologie, Chemie, Physik oder Technik von den jüngsten Forschern bearbeitet. So wurde der Frage nachgegangen, warum die Stockente so gut schwimmen kann, ob die Erde wirklich rund ist, oder wie man eine Batterie selbst baut. Landessieger im Fachgebiet Technik wurde übrigens Martin Wille vom Geschwister-Scholl-Gymnasium aus Taucha. Das Thema des 12-Jährigen: PicoBello - die Haushaltshilfe, eine Vorrichtung die an einen Staubsauger anschließbar ist und es ermöglicht, aus jeglichen (vor allem Platten-) Heizkörpern Staub abzusaugen.