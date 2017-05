Das Neiße-Filmfestival ist ein trinationales Filmfestival im Dreiländereck zwischen Deutschland, Tschechien und Polen. Es findet in 13 Städten der drei Länder statt, u.a. in Zittau, Görlitz, Varnsdorf und Liberec. In 23 Kinos liefen an den sechs Tagen mehr als 130 Filme. Gemessen an der Distanz, die eine Flotte von Shuttlefahrzeugen im Stundentakt zurücklegte, um alle Besucher und Filmemacher von Ort zu Ort zu bringen, könnte man das Neiße Filmfestival durchaus als das weltweit größte seiner Art bezeichnen.