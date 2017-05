Knapp 100 Menschen haben am Sonntag in der Chemnitzer Innenstadt unter dem Motto "Pulse of Europe" für die EU demonstriert. Es war die erste Demonstration des EU-freundlichen Bündnisses in Chemnitz. Auf der Veranstaltung betonten die Redner die Vorteile, die das europäische Einigungsprojekt biete. Frieden und Wohlstand seien nur durch den Bestand und Ausbau der EU zu garantieren.

Auch in Zwickau trafen sich wieder Menschen, um für die EU zu demonstrieren. Hier hatte es am 9. April zum ersten Mal eine Pulse-of-Europe-Demo gegeben. Eine Pause legte dagegen die Initiative in Dresden ein. "Nach vielen erfolgreichen Demos machen wir eine Pause - aber wir sind nicht weg vom Fenster, sondern wollen den Puls in drei Wochen umso stärker schlagen lassen!", heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses.