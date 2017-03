Erneut steht ein Richter aus Dresden in der Kritik. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl wirft dem Juristen des Verwaltungsgerichtes Dresden Befangenheit vor. Wie die Organisation am Donnerstag mitteilte, hatte er in einem Urteil die Veröffentlichungen der Organisation als wertlos bezeichnet. Der Richter bezog sich demnach auf eine Dokumentation von Pro Asyl vom April 2015 zu den Bedingungen für Asylsuchende in Bulgarien. Zitiert wird Guntar Leonard vom Verwaltungsgericht Dresden aus einem Urteil vom Dezember 2016. Darin soll es heißen: "Die Verlautbarungen von Pro Asyl sind ohne Wert. Es handelt sich um eine Organisation, die aus finanziellen Gründen ein massives Eigeninteresse daran besitzt, dass in das Bundesgebiet möglichst viele Asylbewerber gelangen und verbleiben."