"Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich vereinsübergreifend für den Schutz der Wölfe in Deutschland engagieren." Mit diesen Worten beginnt eine Petition im Internet, die sich zu Aufgabe gemacht hat, das Leben von Pumpak, einem rund um Rietschen lebenden Wolf zu retten. Der Wolf war mehrfach nachts in der Ortschaft unterwegs, zeigte beim Wühlen in Komposthaufen nur wenig Scheu. Kamen ihm Menschen näher, dann trollt sich der Wolfsrüde in den nahen Kiefernwald. Manchmal wartete der Vierbeiner auch in angemessenen Abstand auf die Reaktion der erschreckten Zweibeiner, die dann ihrerseits den Rückzug in die sicheren vier Wände antraten. Der Wolf ist ein Jungtier und Jungtiere sind nun einmal neugierig.