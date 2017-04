Kirchenmitglieder protestieren gegen Pfarrstellenabbau

Mit Posaunenklängen, Chorälen und Plakaten machten die Demonstranten ihren Unmut gegen die sächsische Kirchenleitung deutlich. Diese hatte der Synode bereits im Herbst ein Zukunftspapier vorgelegt, das bis zum Jahr 2040 eine drastische Strukturreform der gut 700 Kirchgemeinden und Kirchspiele vorsieht. Hintergrund sind die sinkenden Mitgliederzahlen von derzeit rund 700.000 auf etwa 400.000 in 25 Jahren. Weil dadurch auch die Finanzkraft der Landeskirche sinkt, müssen etwa 40Prozent der Stellen für Pfarrer, Kantoren und Gemeindepädagogen eingespart werden. Dagegen aber richtet sich der Unmut der kirchlichen Basis. "Wir sind das Kirchenvolk", stand auf dem Plakaten, oder "Treibt Gemeinden nicht in Not, sonst macht ihr die Kirche tot". Die Demonstranten erwarten nun von der Synode, dass sie die Reform ausbremst und die Basis in den Diskussionsprozess einbezieht.