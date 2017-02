Mehrere Hundert Menschen haben am Sonnabend in Dresden gegen Neonazis protestiert. Sie stellten sich zwei Demonstrationen von Rechtsextremen in den Weg. Zunächst versammelten sich am Nachmittag etwa 200 Rechtsextreme in der Innenstadt. Anmelder des Aufzuges war der vorbestrafte Neonazi und Holocaust-Leugner Gerhard Ittner aus Franken. Er war im November 2015 vom Landgericht Nürnberg-Fürth wegen Volksverhetzung und Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden.