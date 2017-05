Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden wirft dem Mann unter anderem vor, im Juni 2016 am Rande einer nicht genehmigten Demonstration gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Dresden-Laubegast Platzverweise der Polizei ignoriert zu haben. Auf die Bitte der Beamten hin, die Straßenseite zu wechseln, sei er aggressiv geworden und habe einem Polizisten gezielt mit der Faust einen Schlag gegen den Oberkörper versetzt. Dem widersprach der 30-Jährige in einer von seiner Anwältin am Donnerstag vorgetragenen Erklärung. Er habe sich bedroht gefühlt, sei grundlos von Polizisten attackiert und verletzt worden. Drei Beamte und ein im Amtsgericht gezeigtes Video bestätigten indes die Anklage, wonach der 30-Jährige auf die Polizisten losging. Laut Anklage war der Heidenauer bei der Demo anwesend, um vier ihm bekannte Mitglieder der rechtsextremen "Freien Kameradschaft Dresden" zu unterstützen.

In einem weiteren Fall soll der Angeklagte im August 2016 mit weiteren, überwiegend vermummten Männern in Dresden einen Marrokaner bedrängt, ihm Bierflaschen aus der Hand geschlagen und ihn mit ausländerfeindlichen Parolen beleidigt haben. Nach Auffassung der Ermittler schlug der Beschuldigte seinem Opfer mit der Faust ins Gesicht und holte auch gegen eine Verkäuferin aus, die dem Bedrängten helfen wollte. Wenige Tage später der nächste Vorfall: Beim Stadtfest in Dresden soll der 30-Jährige - wieder in einer Gruppen von Unbekannten - an der Elbe Flüchtlinge angegriffen haben. Neun Verletzte listet die Anklage auf. Zudem wird ihm vorgeworfen, im November einen Transporterfahrer ausgebremst und beim Stopp an einer Ampel in Heidenau dreimal ins Gesicht geschlagen zu haben. Offenbar hatte der Mann den "Fehler" gemacht, den Angeklagten zu überholen.