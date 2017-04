Bildrechte: dpa

Amtsgericht Kamenz, Montag, 9 Uhr: Eigentlich sollte jetzt im Saal 109 der Prozess gegen vier Männer wegen Freiheitsberaubung beginnen. Doch der Auftakt verzögerte sich. Vor dem Eingang des Gerichtsgebäudes warteten etwa 30 Journalisten, Fotografen und Kamerateams aus ganz Deutschland auf Einlass. Dazwischen demonstrierten knapp 50 Menschen für die Angeklagten und hielten Schilder mit Aufschriften wie "Schauprozess", "Zivilcourage ist kein Verbrechen" und "Bernd, Felix, Sebastian, Detlef sind Helden" in die Höhe. Sie wollten ebenfalls die Verhandlung mit verfolgen.

Gericht unterschätzt öffentliches Interesse

Doch die Justiz- und Polizeibeamten, die den Prozess absicherten, waren überfordert. Und auch das Amtsgericht selbst hatte das große mediale und öffentliche Interesse an dem Fall unterschätzt. Für den Prozess wurde zwar schon der größte Saal im Amtsgericht ausgewählt. Doch die rund 40 Zuschauerplätze reichten bei Weitem nicht aus, um alle Interessenten unterzubringen.

Staatsanwalt wirft Angeklagten Freiheitsberaubung vor

Rund 50 Menschen protestierten mit Plakaten vor dem Amtsgericht in Kamenz gegen die Anklage. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Gegen 9:15 Uhr verlas der Staatsanwalt dann die Anklage. Sie passte auf eine halbe DIN-A4-Seite, der Vorwurf lautete "Freiheitsberaubung". Danach gab es die erste kurze Pause. Die vier Verteidiger hatten sich darauf verständigt, Eröffnungsplädoyers nach amerikanischem Vorbild zu halten, was in deutschen Gerichtssälen eher untypisch ist. Danach folgte eine zweite kurze Pause.

Handyvideo soll Angeklagte entlasten

Nach etwa zehn Minuten öffnete sich die Tür zu Saal 109 ein drittes Mal. Wieder 15 Minuten Pause. Gerichtshelfer schafften ein Fernsehgerät heran, um ein Handyvideo abzuspielen, das kurz nach dem Vorfall im Internet aufgetaucht war. Es zeigt den Flüchtling im Supermarkt, wie er mit einer Verkäuferin diskutiert. Später fassen ihn vier Männer an den Armen und bringen ihn aus dem Einkaufsmarkt. Die Verteidiger hatten den Film als entlastendes Beweismaterial dem Gericht vorgelegt.

Was war passiert?

Im Amtsgericht Kamenz herrschten während des Prozesses erhöhte Sicherheitsbedingungen. Jede Person, die Zutritt zum Prozess haben wollte, wurde genau überprüft. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Die vier Angeklagten sollen am 21. Mai 2016 einen Iraker mit Gewalt aus einem Supermarkt in Arnsdorf bei Radeberg gedrängt und mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt haben. Der junge Iraker war zum Zeitpunkt des Vorfalls Patient im psychiatrischen Fachkrankenhaus des Ortes, allerdings nicht in einer geschlossenen Station. Zwei Mal soll der Iraker am betreffenden Tag im Supermarkt gewesen sein. Es habe sprachliche Verständigungsschwierigkeiten zwischen ihm und dem Personal gegeben. Anfangs war die Rede davon, er habe Wein stehlen wollen. Später stellte sich heraus, dass er offenbar eine Telefonkarte kaufen wollte.

Beschuldigte überwältigten Flüchtling

Als dies beim dritten Besuch im Markt offenbar aufgrund sprachlicher Barrieren misslang, wurde er von den vier angeklagten Männern überwältigt. Sie gaben an, sie hätten eine Gefahrensituation abwehren und den Mann an der Flucht hindern wollen. Dabei gingen die Beschuldigten augenscheinlich nicht sonderlich zaghaft vor: Sie sollen den Mann zunächst vor dem Einkaufsmarkt mit Kabelbindern gefesselt und zu Boden gedrückt haben. Anschließend, so der Vorwurf, ergriffen sie die Arme des Irakers, bogen diese um einen dortigen Baum und fesselten ihn abermals mit Kabelbindern. Die Freiheitsberaubung dauerte nach Angaben der Staatsanwaltschaft 25 Minuten.

Mein Mandant war der Meinung, dass er das Beste tut, was nötig ist. Dass er die Kassiererin beschützt hat, dass er im Supermarkt geholfen hat. Er ist völlig der Meinung, dass er im Recht ist und glaubt nicht im Ansatz, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Frank Hannig Verteidiger

Rechtsanwalt Frank Hannig aus Dresden vertrat einen der Angeklagten. "Wir wollten, dass der Gesamtsachverhalt differenziert betrachtet werden muss. Ich kann nicht einfach sagen, hier gab es eine Freiheitsberaubung, sondern ich muss sehen, was ist vorher in dem Supermarkt passiert. Gab's dort Randale, gab's dort Körperverletzungen, gab's dort Bedrohungen", so der Jurist. "Und zum Zweiten wollen wir auch deutlich machen, Zivilcourage ist auch etwas, das in unserem Land notwendig ist. Und man muss die Kirche im Dorf lassen, einen Menschen kurzzeitig festzuhalten. Wenn's dafür eine Rechtfertigung gibt, darf mein Mandant auch nicht verurteilt werden. Dann muss er freigesprochen werden", forderte Hannig.

Zwischen Zivilcourage und Faustrecht entscheiden

Die Angeklagten und ihre Anwälte besprechen in einer Pause das weitere Vorgehen. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Wenig später folgte der Vorsitzende Richter Eckhard Laschewski den Argumenten der Verteidiger und stellte das Verfahren gegen die vier Männer wegen geringer Schuld ein. Der Richter hielt zunächst fest, dass der 21-jährige Flüchtling im Einkaufsmarkt Hausfriedensbruch begangen habe. Bei den Angeklagten habe er zwischen Zivilcourage und Faustrecht entscheiden müssen, führte der Jurist in seiner Begründung aus. Die Beschuldigten hätten ihr Notwehrrecht in Anspruch genommen. Danach dürfe man bei Gefahr einen anderen Menschen festhalten, wenn man sofort die Polizei informiert. Das taten die Angeklagten laut Richter Laschewski.

21-jähriger Iraker tot im Wald entdeckt

Eigentlich wollte das Gericht den jungen Iraker als Zeugen im Prozess anhören. Doch der Flüchtling ist nicht mehr am Leben. Der 21 Jahre alte Iraker war vergangenen Montag tot im Tharandter Wald - etwa 60 Kilometer von Arnsdorf entfernt - gefunden worden. Er starb bereits vor Monaten an Unterkühlung, wie die Obduktion der Leiche ergab.

Arnsdorfer Bürgermeisterin enttäuscht

Nach der Entscheidung des Richters, den Prozess einzustellen, verließ die Bürgermeisterin, Martina Angermann, am Montag enttäuscht das Gerichtsgebäude. "Wir werden sehen, wie sich im Ort die Wogen sich glätten." Der Prozess sei noch in aller Munde. Die Diskussionen hätten sich durch alle Schichten, durch Firmen und Familien gezogen. Martina Angermann wünscht sich, dass jetzt die Diskussionen im Ort vom Tisch sind. Daran glauben tut sie aber nicht.