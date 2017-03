Terror-Prozess Angeklagter belastet andere Mitglieder der "Gruppe Freital"

Hauptinhalt

Verfahrenstechnische Aspekte bestimmten zunächst den Ablauf des zweiten Verhandlungstages zur "Gruppe Freital" am Oberlandesgericht Dresden. Alle Befangenheitsanträge gegen das Gericht wurden abgewiesen. Als einziger zeigte sich der jüngste Angeklagte vor dem Richter auskunftsbereit. In der weiteren Befragung am Mittwoch äußerte er sich auch über einen möglichen Anschlag auf ein Polizeirevier.