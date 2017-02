Im Betrugsfall um den verstorbenen Unister-Gründer Thomas Wagner wird am 7. März der Prozess gegen einen Kreditvermittler eröffnet. Ein Gerichtssprecher bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Leipziger Volkszeitung". Bis Ende März sind sieben Verhandlungstage angesetzt.

Dem 69-Jährigen aus Unna in Nordrhein-Westfalen wird Betrug vorgeworfen. Er soll den sogenannten Rip-Deal in Venedig eingefädelt haben. Auf der Suche nach frischem Geld für ihr angeschlagenes Unternehmen sollen die beiden Gesellschafter Thomas Wagner und Oliver Schilling zunächst auf einen Leipziger Ex-Banker K. getroffen sein. Dieser habe den Kontakt zu Wilfried S. vermittelt, der wiederum den Termin für die beiden Gesellschafter mit einem angeblichen israelischen Diamantenhändler in Venedig arrangiert haben soll.