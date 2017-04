Erstmals hat im Dresdner Terrorprozess gegen die rechtsextreme "Gruppe Freital" ein mutmaßliches Opfer ausgesagt. Unter Tränen schilderte der Freitaler Linke-Stadtrat Michael Richter am Freitag vor dem Oberlandesgericht, wie er wegen seines Engagements für Flüchtlinge bei Facebook bedroht worden sei - "bis hin zu Morddrohungen". "Stellt ihn an die Wand, erschießt ihn, steinigt ihn", habe es da geheißen.

Sprengstoffanschlag auf Auto verübt

Das Auto des 41-Jährigen war Ende Juli 2015 nachts vor seiner Haustür gesprengt worden. Der Generalbundesanwalt macht die "Gruppe Freital" für die Tat verantwortlich. "Ich gehe jeden Morgen einen anderen Weg (zur Arbeit) und auch nie zur selben Zeit", beschrieb Richter die Wirkung der Tat. Auch an einem Parteibüro, auf das die Gruppe ebenfalls einen Anschlag verübt haben soll, seien ein Hakenkreuz und Parolen wie "Richter, wir kriegen dich" oder "linke schwule Sau" geschmiert worden. Nach der Festnahme der ersten Gruppenmitglieder sei es dann "relativ ruhig in Freital" geworden. Dennoch halte er sich nur noch ungern in der Stadt auf, so Richter vor Gericht.

LKA-Beamter: Sprengstoff hätte töten können

Als weiterer Zeuge beschrieb am Freitag ein Sprengstoffexperte des Landeskriminalamtes seine Ermittlungen nach einem Anschlag auf eine Freitaler Flüchtlingsunterkunft im September 2015. Nach seiner Erkenntnis war an einem Küchenfenster ein in Deutschland nicht zugelassener Knallkörper angebracht und gezündet worden. Dabei habe es sich um einen sogenannten "Cobra 12"-Böller gehandelt. "