Im Prozess gegen die rechtsextreme "Gruppe Freital" sind Aussagen eines Freitaler NPD-Funktionärs gegen die mutmaßlichen Rädelsführer Timo S. und Patrick F. bekanntgeworden. Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter sagte am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Dresden aus, der Freitaler habe bei einer Vernehmung die beiden Angeklagten als "Hardcore-Rechte" bezeichnet, denen er die Anschläge zutraue. Die zwei Hauptbeschuldigten hätten sich demnach zunehmend radikalisiert. Der NPD-Mann wird in einem gesonderten Ermittlungsverfahren der Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung beschuldigt. Er war in der vergangenen Woche selbst als Zeuge im Prozess geladen, hatte aber mit Hinweis auf die gegen ihn laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts keine Aussage gemacht.