Justin S. im Gerichtssaal auf der Anklagebank Bildrechte: dpa

Der Leiter der JVA Zwickau gab in der E-Mail an, die Informationen von der Justizvollzugsanstalt Dresden erhalten zu haben, in der Timo S. in Untersuchungshaft sitzt. Der ebenfalls dort einsitzende Angeklagte Mike S. habe einem Wachmann von dem Vorhaben berichtet. Belege, dass Timo S. einen entsprechenden Auftrag erteilt hat, gibt es demnach aber nicht.



In Zwickau seien die Haftbedingungen des 19-Jährigen überprüft worden, schrieb der Anstaltsleiter. Hinweise auf eine Gefährdung durch andere Gefangene seien nicht gefunden worden. Sein Mandant habe dennoch "tatsächlich Angst, dass ihm körperlich etwas passiert", sagte der Anwalt. Die Eltern des 19-Jährigen würden schon von einer Morddrohung reden und seien ebenfalls völlig verängstigt.